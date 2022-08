La moneta da 1 centesimo che vale oro: occhio a questa da 400 mila euro (Di giovedì 11 agosto 2022) . Se ve la ritrovate in casa potete fare veramente bingo I collezionisti sono disposti a pagare un’autentica fortuna per questi esemplari davvero unici. Alcune caratteristiche specifiche le rendono praticamente introvabili e quindi così preziose. Sono considerate la parte meno nobile L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) . Se ve la ritrovate in casa potete fare veramente bingo I collezionisti sono disposti a pagare un’autentica fortuna per questi esemplari davvero unici. Alcune caratteristiche specifiche le rendono praticamente introvabili e quindi così preziose. Sono considerate la parte meno nobile L'articolo proviene da Inews24.it.

g_zerbato : RT @brotto_marco: luogo a un debito da ripagare in futuro. Non serve emettere debito per finanziare il deficit. Il deficit è la differenza… - brotto_marco : RT @brotto_marco: luogo a un debito da ripagare in futuro. Non serve emettere debito per finanziare il deficit. Il deficit è la differenza… - brotto_marco : luogo a un debito da ripagare in futuro. Non serve emettere debito per finanziare il deficit. Il deficit è la diffe… - DomenicoTascio3 : @Agenzia_Ansa Moneta 5 centesimo ingoiata da yak tassello 11 mesi femmina - GfcMcIta : @radionowher Disinformazione di bassissima lega. Il compitino da II elementare presentato da Pochette era stato rit… -