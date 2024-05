F1 - qualifiche GP Miami oggi in tv | orar - programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Ava in scena la sesta tappa del calendario di Formula 1 per la stagione 2024. Il Circus sbarca in terra statunitense, tornando in azione dopo due settimane di pausa proprio a casa di Logan Sargeant e del team Haas. Il circuito cittadino degli States sarà palcoscenico della seconda gara sprint della stagione, dopo l’appuntamento in Cina che ha aperto le danze al format presente in sei fine settimana del 2024. Asi scenderà in pista sabato 4 maggio per disputare la mini gara, con la griglia di partenza decisa da una sessione di qualifica del giorno precedente. Successivamente, i piloti saranno chiamati a tornare nelle proprie monoposto alle 22:00 italiane, per leche decideranno l’ordine di partenza della gara domenicale. La sessione sarà visibile ina tutti gli abbonati Sky, precisamente ...