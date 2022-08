Il Sanlorenzo – Roma (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Sanlorenzo Via dei Chiavari, 4/5– 00186 Roma Tel. 06/6865097 Sito Internet: www.ilSanlorenzo.it Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 28/50€, primi 26/36€, secondi 35/55€, dessert 12/14€ Chiusura: Domenica sera e Lunedì a pranzo OFFERTA Non conosce flessioni la proposta di questo ristorante in pieno centro a Roma: totalmente incentrata sui prodotti del mare, poggia su una materia prima eccellente lavorata con mano molto rispettosa e al tempo stesso dotata della giusta dose di creatività. Ricca la carta, con una sontuosa selezione di crudi e arricchita da un percorso degustazione al prezzo di 110 euro. Originale l’accoglienza affidata a una preparazione terragna quale il gustoso mini-arancino con provola affumicata e salame adagiato su una maionese dalla piacevole nota acescente; merita un cenno pure il variegato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) IlVia dei Chiavari, 4/5– 00186Tel. 06/6865097 Sito Internet: www.il.it Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 28/50€, primi 26/36€, secondi 35/55€, dessert 12/14€ Chiusura: Domenica sera e Lunedì a pranzo OFFERTA Non conosce flessioni la proposta di questo ristorante in pieno centro a: totalmente incentrata sui prodotti del mare, poggia su una materia prima eccellente lavorata con mano molto rispettosa e al tempo stesso dotata della giusta dose di creatività. Ricca la carta, con una sontuosa selezione di crudi e arricchita da un percorso degustazione al prezzo di 110 euro. Originale l’accoglienza affidata a una preparazione terragna quale il gustoso mini-arancino con provola affumicata e salame adagiato su una maionese dalla piacevole nota acescente; merita un cenno pure il variegato ...

MangelaVilo : RT @UgoBaroni: Oggi si celebra #SanLorenzo ed è la notte delle #StelleCadenti. Le Perseidi sono comunemente chiamate “lacrime di San Loren… - DonLucaGabriel1 : RT @DonLucaGabriel1: #SanLorenzo era diacono della chiesa di Roma. Ivi era ministro del sangue di #Cristo e là, per il nome di Cristo, vers… - adelezaccheo : RT @CasaLettori: Le Perseidi sono comunemente chiamate “lacrime di San Lorenzo” poiché la loro massima attività si registra nei giorni in c… - isaboh_ : RT @CasaLettori: Le Perseidi sono comunemente chiamate “lacrime di San Lorenzo” poiché la loro massima attività si registra nei giorni in c… - SandraPutzolu : RT @DonLucaGabriel1: #SanLorenzo era diacono della chiesa di Roma. Ivi era ministro del sangue di #Cristo e là, per il nome di Cristo, vers… -