Fabio Testi: “Ho una pensione da 1100 euro al mese. L’ultima fidanzata mi ha lasciato per uno giovanissimo” (Di giovedì 11 agosto 2022) Fabio Testi, 81 anni, ha avuto una vita sentimentale decisamente interessante. E, a suo modo, continua ad averla ancora oggi. In una lunga intervista al Corriere della Sera ricorda le sue tante conquiste, dalla svedese con cui sperimentò per la prima volta i piaceri di Afrodite a 16 anni (“Peccato che all’epoca il Garda non fosse il lago cool che è oggi. In tanti punti assomigliava a un acquitrino. Dunque, la mia prima volta fu in una specie di palude, con le zanzare” racconta) fino alle tante attrici cadute ai suoi piedi, comprese Ursula Andress e Anita Ekberg. Oggi l’attore spiega di avere “una specie di amicizia affettuosa” con una donna che frequenta da un po’ di tempo. Ultimamente invece ha avuto una storia con una ragazza con la quale le cose non sono andate per il meglio: “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022), 81 anni, ha avuto una vita sentimentale decisamente interessante. E, a suo modo, continua ad averla ancora oggi. In una lunga intervista al Corriere della Sera ricorda le sue tante conquiste, dalla svedese con cui sperimentò per la prima volta i piaceri di Afrodite a 16 anni (“Peccato che all’epoca il Garda non fosse il lago cool che è oggi. In tanti punti assomigliava a un acquitrino. Dunque, la mia prima volta fu in una specie di palude, con le zanzare” racconta) fino alle tante attrici cadute ai suoi piedi, comprese Ursula Andress e Anita Ekberg. Oggi l’attore spiega di avere “una specie di amicizia affettuosa” con una donna che frequenta da un po’ di tempo. Ultimamente invece ha avuto una storia con una ragazza con la quale le cose non sono andate per il meglio: “Ho avuto di recente unagiovanissima che, ...

