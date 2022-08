Radicali: associazione, anche Pannella rischia 'espulsione'? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Teramo - Lo storico leader dei Radicali, Marco Pannella, morto nel 2016, rischia di essere "espulso" dalla fondazione che porta il suo nome. A segnalarlo, in modo provocatorio, è l'associazione Amnistia Giustizia e Libertà Abruzzi, dopo che la presidente in carica di Nessuno Tocchi Caino, Rita Bernardini, "si è dimessa dalla Lista Marco Pannella in seguito alla sua esclusione dagli organi direttivi della omonima fondazione per 'disonorabilità', a causa delle condanne riportate per le iniziative di disobbedienza civile finalizzate alla legalizzazione della cannabis". "La fondazione Marco Pannella è pronta a espellere Marco Pannella?", si chiede il segretario di Amnistia Giustizia e Libertà Abruzzi, Vincenzo Di Nanna, definendo "gravissimo" quanto riportato su Facebook ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 10 agosto 2022) Teramo - Lo storico leader dei, Marco, morto nel 2016,di essere "espulso" dalla fondazione che porta il suo nome. A segnalarlo, in modo provocatorio, è l'Amnistia Giustizia e Libertà Abruzzi, dopo che la presidente in carica di Nessuno Tocchi Caino, Rita Bernardini, "si è dimessa dalla Lista Marcoin seguito alla sua esclusione dagli organi direttivi della omonima fondazione per 'disonorabilità', a causa delle condanne riportate per le iniziative di disobbedienza civile finalizzate alla legalizzazione della cannabis". "La fondazione Marcoè pronta a espellere Marco?", si chiede il segretario di Amnistia Giustizia e Libertà Abruzzi, Vincenzo Di Nanna, definendo "gravissimo" quanto riportato su Facebook ...

