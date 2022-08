Napoli, niente accordo per Simeone e bloccato Petagna: cosa sta succedendo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo Raspadori, il Napoli rischia di ritrovarsi con il cerino in mano anche per la trattativa riguardante il Cholito Simeone. Se fino a ieri sembrava tutto fatto, negli ultimi minuti pare che la trattativa fra gli azzurri e l’Hellas Verona abbia subito una brusca frenata. Sky Sport, infatti, ha spiegato come Napoli e Verona stiano riscontrando degli intoppi sulla formula del prestito: i partenopei vogliono Simeone in prestito con diritto di riscatto, ma i gialloblù vogliono cedere l’attaccante argentino in prestito con obbligo di riscatto. Petagna Monza Napoli Il mancato arrivo del Cholito, a questo punto, potrebbe anche bloccare il passaggio di Andrea Petagna al Monza. La trattativa era stata definita nella giornata di ieri, ma adesso anch’essa potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo Raspadori, ilrischia di ritrovarsi con il cerino in mano anche per la trattativa riguardante il Cholito. Se fino a ieri sembrava tutto fatto, negli ultimi minuti pare che la trattativa fra gli azzurri e l’Hellas Verona abbia subito una brusca frenata. Sky Sport, infatti, ha spiegato comee Verona stiano riscontrando degli intoppi sulla formula del prestito: i partenopei voglionoin prestito con diritto di riscatto, ma i gialloblù vogliono cedere l’attaccante argentino in prestito con obbligo di riscatto.MonzaIl mancato arrivo del Cholito, a questo punto, potrebbe anche bloccare il passaggio di Andreaal Monza. La trattativa era stata definita nella giornata di ieri, ma adesso anch’essa potrebbe ...

