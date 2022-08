Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che aveva protestato in tv contro l’invasione dell’Ucraina, è stata arrestata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che lo scorso marzo era stata arrestata e poi rilasciata per aver esposto un cartello in diretta televisiva per protestare contro la guerra in Ucraina, è stata arrestata nuovamente mercoledì mattina. Lei stessa sul suo canale Telegram ha Leggi su ilpost (Di mercoledì 10 agosto 2022), lache lo scorso marzo eraarree poi rilasciata per aver esposto un cartello in diretta televisiva per protestarela guerra in Ucraina, èarrenuovamente mercoledì mattina. Lei stessa sul suo canale Telegram ha

