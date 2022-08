Maltempo in Campania, chiesto dalla regione lo stato di emergenza (Di mercoledì 10 agosto 2022) È il giorno della conta dei danni in Campania dopo la potente bomba d’acqua di ieri, martedì 10 agosto, che si è abbattuta su gran parte della regione. “In relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi territori della Campania e con particolare intensità e gravità l’area del comune di Monteforte Irpino, in provincia di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) È il giorno della conta dei danni indopo la potente bomba d’acqua di ieri, martedì 10 agosto, che si è abbattuta su gran parte della. “In relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi territori dellae con particolare intensità e gravità l’area del comune di Monteforte Irpino, in provincia di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

