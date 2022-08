Il giornalista esce allo scoperto, potrebbe farlo il PSG: notizia a sorpresa (Di mercoledì 10 agosto 2022) Entra sempre di più nel vivo il mercato del Napoli: dopo gli addii illustri di Koulibaly, Mertens, Insigne ed Ospina, è tempo di riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi. Difatti, i partenopei sono al lavoro su più fronti, per la porta seguono due piste: Kepa o Navas, per l’attacco invece Simeone e Raspadori. Keylor Navas (Photo by LOIC VENANCE / AFP) (Photo by LOIC VENANCE/AFP via Getty Images) Proprio riguardo queste trattative, Luca Marchetti, noto giornalista di Sky, ha fatto il punto il punto della situazione ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue parole: Meret? “La trattativa con lo Spezia poteva riaprirsi, ma poi si è risolto l’affare Dragowski. Secondo me a Verona giocherà Meret. Il Napoli sta cercando ancora di capire Keylor Navas: con una buonuscita del Psg e con il Decreto Crescita potrebbe arrivare a titolo definitivo. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Entra sempre di più nel vivo il mercato del Napoli: dopo gli addii illustri di Koulibaly, Mertens, Insigne ed Ospina, è tempo di riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi. Difatti, i partenopei sono al lavoro su più fronti, per la porta seguono due piste: Kepa o Navas, per l’attacco invece Simeone e Raspadori. Keylor Navas (Photo by LOIC VENANCE / AFP) (Photo by LOIC VENANCE/AFP via Getty Images) Proprio riguardo queste trattative, Luca Marchetti, notodi Sky, ha fatto il punto il punto della situazione ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue parole: Meret? “La trattativa con lo Spezia poteva riaprirsi, ma poi si è risolto l’affare Dragowski. Secondo me a Verona giocherà Meret. Il Napoli sta cercando ancora di capire Keylor Navas: con una buonuscita del Psg e con il Decreto Crescitaarrivare a titolo definitivo. ...

cori_69 : @markimarkitos Ma allora vada a fare il Casalino di turno. Se sei un giornalista serio non dirigi un quotidiano ch… - ToddRoy48029477 : RT @Assange_Italia: Grazie all'impegno di Matteo Gracis, giornalista dell'@lindipende e della rivista @dolcevita_mag, esce in edicola un nu… - RobertF23004448 : RT @Assange_Italia: Grazie all'impegno di Matteo Gracis, giornalista dell'@lindipende e della rivista @dolcevita_mag, esce in edicola un nu… - claracampostor1 : RT @Assange_Italia: Grazie all'impegno di Matteo Gracis, giornalista dell'@lindipende e della rivista @dolcevita_mag, esce in edicola un nu… - HFormaini : RT @Assange_Italia: Grazie all'impegno di Matteo Gracis, giornalista dell'@lindipende e della rivista @dolcevita_mag, esce in edicola un nu… -