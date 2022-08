Colpo di scena: addio alla famosa catena di pizzerie, quanti ristoranti chiudono (Di mercoledì 10 agosto 2022) Domino's Pizza lascia l'Italia e chiude tutti i suoi punti vendita, ben 29 filiali che facevano capo a un concessionario, ePizza Spa, il quale ha dichiarato fallimento. L'azienda italiana gestiva il franchising del marchio Usa, famoso per le consegne e domicilio e soprattutto per le pizze con condimenti "non tradizionali", come l'ananas. Nelle dichiarazioni ufficiali - come spiega Repubblica - si legge che "la pandemia di Covid-19 e le successive restrizioni prolungate hanno gravemente danneggiato ePizza". Il presidente e maggiore azionista Marcello Bottoli, contattato dal Financial Times, si sarebbe rifiutato di commentare. La catena americana, arrivata in Italia nel 2015, aveva aperto punti vendita tra Milano, Torino, Bergamo, Bologna, Roma e il Veneto. Secondo gli ultimi rapporti annuali raccolti da Bloomberg, alla fine del 2020 la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Domino's Pizza lascia l'Italia e chiude tutti i suoi punti vendita, ben 29 filiali che facevano capo a un concessionario, ePizza Spa, il quale ha dichiarato fallimento. L'azienda italiana gestiva il franchising del marchio Usa, famoso per le consegne e domicilio e soprattutto per le pizze con condimenti "non tradizionali", come l'ananas. Nelle dichiarazioni ufficiali - come spiega Repubblica - si legge che "la pandemia di Covid-19 e le successive restrizioni prolungate hanno gravemente danneggiato ePizza". Il presidente e maggiore azionista Marcello Bottoli, contattato dal Financial Times, si sarebbe rifiutato di commentare. Laamericana, arrivata in Italia nel 2015, aveva aperto punti vendita tra Milano, Torino, Bergamo, Bologna, Roma e il Veneto. Secondo gli ultimi rapporti annuali raccolti da Bloomberg,fine del 2020 la ...

