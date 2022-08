Ultime Notizie – Cina | identificato nuovo virus | colpisce anche fegato e reni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 9 agosto 2022) Unha infettato 35 persone in, nelle province di Shandong e Henan. Si chiama Langya(LayV), del genere henipa, ed è statonei tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Descritta in uno studio condotto da scienziati die Singapore e pubblicato sul ‘Nejm’, questa infezione – una zoonosi – provoca sintomi come febbre, affaticamento, tosse e può comprometterela funzionalità epatica e quella renale. Attualmente non esiste un vaccino o un trattamento per l’henipa; l’unica terapia è la gestione delle complicanze. Il genere henipaè una delle zoonosi emergenti nella regione Asia-Pacifico. Sono stati osservati infatti ...