"Centrodestra sempre avanti". Il sondaggio che incorona Meloni, i dati di Swg (Di martedì 9 agosto 2022) Il Centrodestra sempre avanti. Mancano 47 giorni alle elezioni politiche e, secondo l'ultimo sondaggio Swg, Fratelli d'Italia resta il primo partito. Subito dietro il Pd ma solo il 58% degli italiani dichiara di essere sicuro di andare a votare. Meloni è il leader politico più apprezzato con un 32% di giudizi positivi (davanti a Giuseppe Conte con il 25%, Enrico Letta e Matteo Salvini al 23%, Carlo Calenda al 20 e Silvio Berlusconi al 19%), ma l'elettore di Centrodestra è - secondo la rilevazione - anche più motivato di quello di centrosinistra. In generale secondo il sondaggio di Swg, gli italiani ritengono il Centrodestra in fase di crescita ( il 46% contro il 21% di chi ritiene che lo sia il centrosinistra), più coeso, (36% Vs 13%) ...

