Cristiano Ronaldo in panchina e tonfo contro il Brighton: il Manchester United è un disastro (Di domenica 7 agosto 2022) Inizia nel peggiore dei modi la stagione in Premier League del Manchester United. E’ un momento difficile per i Red Devils, chiamati a riscattare l’ultima deludente stagione ma le prospettive non sono sicuramente positive. Si è aperta la stagione in campionato con un tonfo casalingo contro il Brighton, la partita si è conclusa 1-2. Inizio shock per l’allenatore ten Hag, la sitazione dell’olandese si preannuncia caldissima. Uno-due micidiale del Brighton che si porta in doppio vantaggio con la doppietta realizzata da Gross. Al 68? la reazione dei padroni di casa con l’autogol di Mac Allister. Nel finale il forcing dello United, solo qualche occasione e tanta confusione. E’ sempre più un caso Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 agosto 2022) Inizia nel peggiore dei modi la stagione in Premier League del. E’ un momento difficile per i Red Devils, chiamati a riscattare l’ultima deludente stagione ma le prospettive non sono sicuramente positive. Si è aperta la stagione in campionato con uncasalingoil, la partita si è conclusa 1-2. Inizio shock per l’allenatore ten Hag, la sitazione dell’olandese si preannuncia caldissima. Uno-due micidiale delche si porta in doppio vantaggio con la doppietta realizzata da Gross. Al 68? la reazione dei padroni di casa con l’autogol di Mac Allister. Nel finale il forcing dello, solo qualche occasione e tanta confusione. E’ sempre più un caso. Il portoghese si è ...

