Coppa Italia, le pagelle di Salernitana-Parma (0-2): crociati avanti (Di domenica 7 agosto 2022) Non finiscono le sorprese per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Dopo le eliminazioni di Empoli e Verona è il turno della Salernitana, sconfitta a domicilio dal Parma. Calcio decisamente di agosto, con tanti scontri fisici in mezzo al campo e agonismo. I crociati, tuttavia, si fanno preferire sul piano del gioco e nel giro di un quarto d’ora nella ripresa sistemano i conti. Il giovane Camara, subentrato, apre i giochi; li chiude poi il fantasista Mihaila, tra i migliori dei suoi. Lodevole l’atteggiamento dei 10 000 dell’Arechi, che non smettono di cantare per un istante nel corso del match. Seguono le pagelle di Salernitana-Parma. Le pagelle di Salernitana-Parma Prima di analizzare le ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 7 agosto 2022) Non finiscono le sorprese per i trentaduesimi di finale di. Dopo le eliminazioni di Empoli e Verona è il turno della, sconfitta a domicilio dal. Calcio decisamente di agosto, con tanti scontri fisici in mezzo al campo e agonismo. I, tuttavia, si fanno preferire sul piano del gioco e nel giro di un quarto d’ora nella ripresa sistemano i conti. Il giovane Camara, subentrato, apre i giochi; li chiude poi il fantasista Mihaila, tra i migliori dei suoi. Lodevole l’atteggiamento dei 10 000 dell’Arechi, che non smettono di cantare per un istante nel corso del match. Seguono ledi. LediPrima di analizzare le ...

