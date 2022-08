Islanda | l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall attira migliaia di turisti Il monito degli esperti | «Evitate la zona | attenzione a gas e ceneri nell’aria» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 agosto 2022) Una fenditura di 300 metri da cui sta colando lava incandescente da ormai oltre 24 ore. Ci sono persone disposte a camminare per oltre un’ora e mezza pur di vedere questo spettacolo della natura, tipico dei paesaggi islandesi. Come riportato dai media locali, almeno 2mila curiosi si sono già incamminati verso il, da quando è iniziata. Ilsi trova in una valle disabitata situata nel Sud-Ovest dell’, distante poche decine di chilometri dalla capitale Reykjavik. Già nel marzo 2021 un’altra eruzione aveva avuto luogo nella stessa, con fenomeni che si erano protratti per mesi, fino a settembre 2021. Al momento i dati non sono ancora consolidati, ma all’inizio delrisultano essere fluiti 32 metri cubi di lava ...