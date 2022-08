Phisikk du role – Dai Santi Apostoli ai Santi Sondaggi Evoluzione dell’uomo elettorale

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 agosto 2022) Una ventina d’anni fa mi capitava di partecipare al rito collettivo della compilazione delle liste elettorali in vista delle elezioni, tra una folla di capi-partito che componevano la vasta famiglia del centro-sinistra. Io rappresentavo Rinnovamento Italiano, una formazione centrista che concorreva a formare i petali della Margherita, insieme con sigle che oggi si rintracciano solo sui libri: l’Asinello, i Popolari, l’eterno Mastella prodotto in una delle sue creazioni che a quel tempo si chiamava Udeur. In piazzaa Roma, a pochi metri da piazza Venezia e quasi in faccia al museo delle cere, aveva sede il quartier generale dell’Ulivo di Prodi. Là si facevano le trattative per la compilazione delle liste con l’ambizione di mettere insieme una cospicua varietà di soggetti eterogenei, da Marco Rizzo, supercomunista, al ...