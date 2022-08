Elezioni: Della Vedova, 'più forza +Europa/Azione e più forza avrà agenda Draghi' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - “Il nostro impegno verso gli elettori è continuare l'agenda Draghi in termini di metodo e di contenuti. Gli altri vogliono ribaltare come un guanto quanto fatto da Draghi, noi vogliamo proseguire la sua agenda: Europa, atlantismo, PNRR, concorrenza, sostegno all'Ucraina. Quanta più sarà la forza che gli elettori daranno a +Europa/Azione, tanto più sarà possibile proseguire le politiche del governo Draghi”. Lo ha detto a Coffee Break su La7 il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova. “Quanto all'alleanza elettorale con il Pd, abbiamo deciso, come federAzione +Europa/Azione, di intraprendere la via del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - “Il nostro impegno verso gli elettori è continuare l'in termini di metodo e di contenuti. Gli altri vogliono ribaltare come un guanto quanto fatto da, noi vogliamo proseguire la sua: Europa, atlantismo, PNRR, concorrenza, sostegno all'Ucraina. Quanta più sarà lache gli elettori daranno a, tanto più sarà possibile proseguire le politiche del governo”. Lo ha detto a Coffee Break su La7 il segretario diBenedetto. “Quanto all'alleanza elettorale con il Pd, abbiamo deciso, come feder, di intraprendere la via del ...

