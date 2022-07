Elezioni, M5s Campania: 1600 iscritti a incontro online Conte (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono oltre 1600 gli iscritti alla riunione del Movimento 5 Stelle sull’inizio della campagna elettorale in programma domani, dalle 10. Alla riunione, organizzata dal coordinatore regionale Salvatore Micillo che la apre, ci sarà anche l’intervento di Giuseppe Conte. La riunione era stata prevista su zoom ma, si apprende, ha superato abbondantemente i 1000 iscritti massimi e quindi sarà trasmessa sulle pagine social per rendere partecipi tutti gli interessati. “La sfida per le imminenti Elezioni politiche – ha scritto Micillo nel lanciare il meeting – possiamo vincerla solo con il contributo dei cittadini, dai quali ci aspettiamo idee, proposte e suggerimenti. Ci stiamo impegnando al massimo per ripartire con forza e incisività, valorizzando le migliori energie e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono oltreglialla riunione del Movimento 5 Stelle sull’inizio della campagna elettorale in programma domani, dalle 10. Alla riunione, organizzata dal coordinatore regionale Salvatore Micillo che la apre, ci sarà anche l’intervento di Giuseppe. La riunione era stata prevista su zoom ma, si apprende, ha superato abbondantemente i 1000massimi e quindi sarà trasmessa sulle pagine social per rendere partecipi tutti gli interessati. “La sfida per le imminentipolitiche – ha scritto Micillo nel lanciare il meeting – possiamo vincerla solo con il contributo dei cittadini, dai quali ci aspettiamo idee, proposte e suggerimenti. Ci stiamo impegnando al massimo per ripartire con forza e incisività, valorizzando le migliori energie e ...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – M5s, nessuna deroga al tetto dei due mandati. Conte: “Dimostriamo che per fare politica non… - marattin : La campagna elettorale, i concetti di “destra” e “sinistra”, i danni enormi fatti dal M5S, l’opinione sulla campagn… - pietroraffa : == 'Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il M5S. Si tratta per me di un gesto molt… - M5S_No_Grazie : RT @PietroSalvatori: Il cosidetto 'piano Kalergi', la teoria del complotto che considera l'immigrazione un fenomeno alimentato da elite dom… - WomanWithPen : @Ted0foro Ok lei voleva andare a elezioni con Salvini MdI Per me sarebbe stato da pazzi Si e' scelto il minore dei… -