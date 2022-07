Vedete questa ragazzina? Follia allo zoo: provoca la scimmia, finisce in disgrazia | Video (Di domenica 24 luglio 2022) Le risate allo zoo si trasformano presto in urla di terrore. In un giardino zoologico in Messico, una ragazzina si piazza davanti al recinto delle scimmie e inizia a deriderle, con tanto di banana in pugno. Un primate si avvicina alla recinzione, si aggrappa e velocissimo, reagisce. Mentre la giovane allunga le mani, quasi a sfidare la scimmia, quest'ultima è più lesta di lei e riesce ad agguantarle i capelli, tirandoli con violenza impressionante. Un gesto fulmineo che spiazza la visitatrice, inerme, e chi assiste alla scena. Il Video, ripreso con il telefonino da un presente, è stato poi caricato su Youtube e diventato immediatamente virale, come facilmente prevedibile. La scimmia attacca la ragazzina: guarda qui il Video Una manciata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Le risatezoo si trasformano presto in urla di terrore. In un giardino zoologico in Messico, unasi piazza davanti al recinto delle scimmie e inizia a deriderle, con tanto di banana in pugno. Un primate si avvicina alla recinzione, si aggrappa e velocissimo, reagisce. Mentre la giovane allunga le mani, quasi a sfidare la, quest'ultima è più lesta di lei e riesce ad agguantarle i capelli, tirandoli con violenza impressionante. Un gesto fulmineo che spiazza la visitatrice, inerme, e chi assiste alla scena. Il, ripreso con il telefonino da un presente, è stato poi caricato su Youtube e diventato immediatamente virale, come facilmente prevedibile. Laattacca la: guarda qui ilUna manciata di ...

