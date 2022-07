Calcio: Juventus. Anche Bremer tra i convocati per Summer Tour in Usa (Di giovedì 21 luglio 2022) Per i bianconeri di mister Allegri sfide con Guadalajara, Barcellona e Real TORINO - Juventus in partenza per il Summer Tour 2022. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Per i bianconeri di mister Allegri sfide con Guadalajara, Barcellona e Real TORINO -in partenza per il2022. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei ...

Gazzetta_it : Bremer: 'Juve nel destino? Sì, ho anche un cane bianconero' - Gazzetta_it : De Ligt, esordio show nel Bayern: un gol, un errore, un giallo, sostituito dopo 28’ - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Bianconeri in partenza per gli Stati Uniti: c'è Bremer, 8 gli assenti - napolimagazine : JUVENTUS - Bianconeri in partenza per gli Stati Uniti: c'è Bremer, 8 gli assenti -