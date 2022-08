Polonia underground

Leggi su nonewsmagazine

La Polonia è come un segreto che deve essere ancora del tutto rivelato. Edifici ormai in disuso da diversi anni rivivono oggi di una nuova vita, grazie a progetti virtuosi, modernità e innovazione. Interi quartieri riqualificati, spazi postindustriali rivitalizzati, atmosfere liberty, arte contemporanea, design e architettura: questi i tratti distintivi di una trasformazione urbana sapiente ed equilibrata avvenuta negli ultimi 30 anni. Seguiteci in questo percorso che vi condurrà alla scoperta di alcune delle principali città della Polonia che pulsano di energia creativa e voglia di trasformazione, espressione di una realtà culturale e sociale in pieno fermento e che, nel corso degli anni, hanno saputo intervenire e recuperare edifici e quartieri dismessi convertendoli in vere e proprie opere d'arte. Varsavia: un passato che rivive nell'architettura Una storia travagliata e ...