Marmolada | paura per il maltempo sull’elicottero di Draghi Niente atterraggio a Canazei e ritorno a Verona

pizzagirrll : La gente che ci ride su rinnegando il cambiamento climatico mi fa paura. Siamo circondati da cretini! #Marmolada - ChiaCors : RT @etherea_etherea: #Marmolada esplosione controllata ? Creare panico creare allarmismo... Creare paura ... Creare il precedente. Non fat… - jobwithinternet : RT @etherea_etherea: #Marmolada esplosione controllata ? Creare panico creare allarmismo... Creare paura ... Creare il precedente. Non fat… - etherea_etherea : #Marmolada esplosione controllata ? Creare panico creare allarmismo... Creare paura ... Creare il precedente. Non… - TAQB : Conosco molto bene La Marmolada e il ghiacciaio di Punta Rocca, 3342 m, da sempre meta estiva della mia famiglia ne… -

Cocco scala ladagli anni '70 e ne ha viste tante: D'estate lafa, ho perso tanti amici in questi anni sulla montagna. I dispersi Sarebbero una trentina le persone che ieri ...... distruzione eper il futuro. Ma la spaventosa valanga di neve, ghiaccio e roccia che si è staccata ieri allanon è stata certo un fulmine a ciel sereno, talmente tante e tali sono ...Le difficolta’ legate alle condizioni meteo non hanno consentito all’elicottero del premier Mario Draghi di atterrare a Canazei. L’elicottero, come riferisce Palazzo Chigi, sta rientrando a Verona.Sono in corso le ricerche di circa 20 persone, tra cui ci sarebbe anche un bimbo di 9 anni disperso nella valanga sulla Marmolada ...