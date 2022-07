LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | oro di Nicolò Renna | due argenti e tre bronzi nella scherma Bronzi per Botta ed Al Halwani

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.50– ARGENTO!!!! Chiara Mormile perde in finale contro l’algerina Saoussen Dlindah Boudiaf per 7-15. 18.46 TAEKWONDO – BRONZOOOOOOOOOO per Roberto, battuto dal croato Ivan Sapina in semifinale per 15-18. 18.45– Chiara Mormile è in svantaggio contro l’algerina Saoussen Dlindah Boudiaf per 5-8 all’intervallo. 18.41– Sta per iniziare la finale femminile: Chiara Mormile sfiderà l’algerina Saoussen Dlindah Boudiaf. 18.39 BASKET 3X3 – L’Italia femminile è sotto 6-11 contro la Spagna in semifinale. 18.35– ARGENTO!!!! Nuccio perde in finale contro ...