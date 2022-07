Covid, il premio Nobel Giorgio Parisi: “Assurdo ridurre l’obbligo della mascherina” (Di sabato 2 luglio 2022) Sempre attento alle dinamiche dell’epidemia di Covid il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, fa sua l’opinione di molti che ritengono sbagliato aver eliminato in alcuni casi l’obbligo della mascherina: “È Assurdo che nell’incontro fra governo e parti sociali si sia ridotto l’obbligo della mascherina: non è sensato ridurre le protezioni sanitarie in un momento in cui l’epidemia di Covid-19 sta aumentando in modo esponenziale” ha detto all’Ansa riferendosi alla decisione presa il 30 giugno nel Protocollo di aggiornamento delle misure anti-Covid negli ambienti di lavoro e reso noto dal ministero del Lavoro dopo il confronto con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Sempre attento alle dinamiche dell’epidemia diilper la Fisica,, fa sua l’opinione di molti che ritengono sbagliato aver eliminato in alcuni casi: “Èche nell’incontro fra governo e parti sociali si sia ridotto: non è sensatole protezioni sanitarie in un momento in cui l’epidemia di-19 sta aumentando in modo esponenziale” ha detto all’Ansa riferendosi alla decisione presa il 30 giugno nel Protocollo di aggiornamento delle misure anti-negli ambienti di lavoro e reso noto dal ministero del Lavoro dopo il confronto con i ...

Pubblicità

GrazTo : RT @Newsinunclick: L'epidemia di Covid in Italia è entrata in una 'zona di chiaro aumento esponenziale solido e costante da quasi due setti… - fabbri333 : RT @ilriformista: 'Non è sensato ridurre le protezioni sanitarie in un momento in cui l'epidemia di Covid-19 sta aumentando in modo esponen… - cigna69 : RT @Newsinunclick: L'epidemia di Covid in Italia è entrata in una 'zona di chiaro aumento esponenziale solido e costante da quasi due setti… - Newsinunclick : L'epidemia di Covid in Italia è entrata in una 'zona di chiaro aumento esponenziale solido e costante da quasi due… - albertomura : «Covid, il Premio Nobel Giorgio Parisi: “Assurdo ridurre l’obbligo della mascherina”». Antonio Lamorte — 2 Luglio 2… -