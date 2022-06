Ultime Notizie – Cina contro Nato: “È sfida sistemica a pace e stabilità” (Di giovedì 30 giugno 2022) “La Nato è la sfida sistemica alla pace e alla stabilità nel mondo”. Ha replicato così il portavoce della diplomazia di Pechino, Zhao Lijian, dopo che ieri i leader della Nato riuniti a Madrid hanno approvato il nuovo concetto strategico dell’Alleanza. La Nato, ha accusato secondo le dichiarazioni diffuse dal ministero degli Esteri del Dragone, “afferma di essere un’organizzazione difensiva e regionale”, ma “lancia guerre ovunque, uccidendo civili innocenti”. E, ha incalzato, il nuovo concetto strategico “ignora i fatti” e “infanga la politica estera” della Cina, con affermazioni “irresponsabili” sul “normale sviluppo militare” e sulla politica di difesa del gigante asiatico. “Fomenta il confronto”, ha detto ancora, ripetendo le accuse di “mentalità ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) “Laè laallae allanel mondo”. Ha replicato così il portavoce della diplomazia di Pechino, Zhao Lijian, dopo che ieri i leader dellariuniti a Madrid hanno approvato il nuovo concetto strategico dell’Alleanza. La, ha accusato secondo le dichiarazioni diffuse dal ministero degli Esteri del Dragone, “afferma di essere un’organizzazione difensiva e regionale”, ma “lancia guerre ovunque, uccidendo civili innocenti”. E, ha incalzato, il nuovo concetto strategico “ignora i fatti” e “infanga la politica estera” della, con affermazioni “irresponsabili” sul “normale sviluppo militare” e sulla politica di difesa del gigante asiatico. “Fomenta il confronto”, ha detto ancora, ripetendo le accuse di “mentalità ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Raphinha, Inter, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ciassette : RT @Bluefidel47: Ultime notizie. 1 milione di positivi sani, in isolamento domiciliare. Posso immaginare cosa succederà ad ottobre - CorriereCitta : Ostia, l’estate è iniziata…le sanzioni pure: stabilimenti balneari non in regola -