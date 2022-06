Pubblicità

globalistIT : - maddavvvero : RT @vittoare: @zerocalcare Letto, da avvocato, onestamente, mi sembra tanta fuffa. Svezia e Finlandia si impegnano a combattere il terroris… - vittoare : @zerocalcare Letto, da avvocato, onestamente, mi sembra tanta fuffa. Svezia e Finlandia si impegnano a combattere i… -

Globalist.it

A gettare benzina sul fuoco, ci ha pensato l'Davide Steccanella, legale dell'ex terrorista Cesare Battisti, oggi in carcere in Italia dopo una lunga latitanza in Sud America. "Ora chiudiamo ...... l'Davide Steccanella chiede una soluzione favorevole anche per il suo assistito Cesare Battisti, l'ex esponente dei Proletari armati per ilche sta scontando l'ergastolo in ... Terrorismo, l’avvocato di Cesare Battisti chiede l’amnistia: “Chiudiamo quella fase storica” “Ora chiudiamo quella fase storica: o con l'amnistia per chi, come Battisti, è ancora detenuto in Italia, oppure cercando forme alternative al carcere di espiazione della pena" ha dichiarato Davide St ...In un'intervista all'AGI, Davide Steccanella afferma che il no all'estradizione dei dieci militanti della lotta armata possa essere stato influenzato anche dal trattamento in carcere dell'ex esponente ...