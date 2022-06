Giucas Casella e la grande delusione | Rapporto rovinato dopo il GF | “Il più grande giocatore”

Pubblicità

AsimplyNico : La #Balanzoni adesso potrà lavorare assieme al Mago Do Nascimento il Mago Otelma Giucas Casella e Wanna Marchi.. - andreastoolbox : Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli e Giucas Casella - profondo_nero : @LaBombetta76 Se è per questo mancano anche Wanna Marchi, Giucas Casella ed il mago Otelma. ?????? - gavhonski : ma chi cazzo sei giucas casella - LilyArteco : @iambeatrix01 @marimarsalcedo7 Ti ha ipnotizzato come Giucas Casella guardandoti negli occhi ? -

Novella 2000

Ma c'è anche un altro ex del GF Vip che l'avrebbe delusa particolarmente ed a sorpresa Manila Nazzaro avanza in nome di: Il più grande giocatore, altro che Alex Belli.e Katia ...è stato una delle sorprese della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L'uomo, da sempre sulla cresta dell'onda per il suo talento artistico, è riuscito a lasciar emergere tutto il ... Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli e Giucas Casella Manila Nazzaro torna a parlare della sua esperienza nel loft di Cinecittà. Intervistata da Chi svela di essere rimasta delusa da due ex vipponi. Si tratta di Katia Ricciarelli, con la quale inizialmen ...Gf Vip 6 , Manila Nazzaro ha svelato come mai lei e Lorenzo Amoruso non si sposeranno e non allargheranno la famiglia ...