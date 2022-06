Isola 16, le prime parole di Nicolas Vaporidis dopo il trionfo nella finalissima (Di martedì 28 giugno 2022) Confermati i pronostici della vigilia: Nicolas Vaporidis è il vincitore della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’attore romano ha sbaragliato la concorrenza, vincendo al televoto contro Luca Daffrè con l’87% dei voti. Terza classificata Carmen Di Pietro, che ha perso al televoto flash proprio contro Nicolas. Un podio a tratti sorprendente, in quanto in tanti, compresi gli opinionisti, davano per certo la presenza della showgirl nella finalissima. L’addio di Edoardo Tavassi per infortunio durante la semifinale ha in parte scombinato le carte in tavola. Vincitore designato da gran parte dei suoi compagni d’avventura e da praticamente tutto lo studio di Cologno Monzese, Nicolas Vaporidis ha rivelato giorno dopo giorno un animo ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 giugno 2022) Confermati i pronostici della vigilia:è il vincitore della sedicesima edizione de L’dei Famosi. L’attore romano ha sbaragliato la concorrenza, vincendo al televoto contro Luca Daffrè con l’87% dei voti. Terza classificata Carmen Di Pietro, che ha perso al televoto flash proprio contro. Un podio a tratti sorprendente, in quanto in tanti, compresi gli opinionisti, davano per certo la presenza della showgirl. L’addio di Edoardo Tavassi per infortunio durante la semifinale ha in parte scombinato le carte in tavola. Vincitore designato da gran parte dei suoi compagni d’avventura e da praticamente tutto lo studio di Cologno Monzese,ha rivelato giornogiorno un animo ...

IsaeChia : #Isola 16, le prime parole di Nicolas Vaporidis dopo il trionfo nella finalissima L’attore ha pubblicato anche una… - vladiluxuria : RT @QuiMediaset_it: Chiude in bellezza l'@IsolaDeiFamosi leader della serata con il 23% di share e oltre 2.500.000 spettatori. Scheri: «La… - QuiMediaset_it : Chiude in bellezza l'@IsolaDeiFamosi leader della serata con il 23% di share e oltre 2.500.000 spettatori. Scheri:… - erikapretti21 : RT @xsempresarai: Si conclude un'edizione pazzesca! Questo trio dev'essere riconfermato a vita! Per non parlare poi del cast bomba e di Alv… - Silvana26499906 : Ma davvero ha vinto lui ????? ?? Bastava guardare le prime puntate dell'#isola era già scontato . Ha mortificato per… -