Droga dal Sudamerica | 19 arresti | operazione Hermano | blitz in tutta Italia

Pubblicità

reportrai3 : Per l’ingresso della Moldavia in Ue pesa la situazione della Transnistria, che ha dichiarato la sua indipendenza fi… - Antonio_Tajani : Sarò sempre dalla parte della vita e quindi sempre contro ogni #droga. A cominciare dalla cannabis che troppo spess… - ragusaoggi : Droga: blitz Cc nel Catanese, capo dava ordini dal carcere - Frances86804862 : RT @ilgiornale: Compravano cocaina con i soldi del reddito di cittadinanza. Un'operazione antidroga ha portato a 17 arresti e scoperto che… - Affaritaliani : Traffico di droga dal Sudamerica: 19 arresti a Reggio Calabria -

...Gip, di ricostruirne il modus operandi: gli indagati, grazie a fonti di approvvigionamento sul territorio nazionale e all'estero, provvedevano a importare in Italia ingenti partite di. Il ......30 'Il Rifugio degli Elfi' di Cerveteri ospiterà la presentazione del romanzo thriller 'La... Ed è così che la sua bambina, giorno dopo giorno, arriva a non avere più la forza di alzarsiletto ...POZZUOLI/QUALIANO – Blitz anti droga dei carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli che dalla città flegrea sono arrivati fino a Qualiano. A finire in manette per produzione, traffico e ...A proposito di quest’ultima: ha asserito che era innamorata di Genovese, che credeva in un futuro con lui e che voleva farlo uscire dal tunnel della droga, ma, non riuscendo nel suo intento, si è ...