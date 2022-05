Renato Zero, chi è il figlio Roberto: prima bodyguard, poi l’adozione (Di domenica 29 maggio 2022) Renato Zero, chi è il figlio Roberto: i due sono stati amici per anni, poi è arrivata la decisione di adottarlo Uno dei mostri sacri della musica italiana ha un figlio. Fin qui nulla di strano, ma in realtà la loro storia è molto bella e particolare. Roberto non è il figlio di naturale di Renato, ma il cantautore ha deciso di diventare padre di quest’uomo per dimostrare l’affetto sincero che li lega. Renato Zero e Roberto Anselmi (screenshot)Il loro rapporto si è evoluto moltissimo nel corso degli anni, attraversando varie fasi che regalano alla storia una connotazione assai interessante. Renato Zero, chi è il figlio ... Leggi su vesuvius (Di domenica 29 maggio 2022), chi è il: i due sono stati amici per anni, poi è arrivata la decisione di adottarlo Uno dei mostri sacri della musica italiana ha un. Fin qui nulla di strano, ma in realtà la loro storia è molto bella e particolare.non è ildi naturale di, ma il cantautore ha deciso di diventare padre di quest’uomo per dimostrare l’affetto sincero che li lega.Anselmi (screenshot)Il loro rapporto si è evoluto moltissimo nel corso degli anni, attraversando varie fasi che regalano alla storia una connotazione assai interessante., chi è il...

