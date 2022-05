Ascolti TV | Sabato 28 maggio 2022 La finale di Champions su Canale 5 fa il pieno 6 | 1 mln – 33 7% Il Giro fa volare Rai 2 al 19 9% 26 5% all’Arrivo

(Di domenica 29 maggio 2022) Liverpool-Real Madrid Nella serata di ieri,28, su Rai1 Tutti in piedi ha conquistato 2.083.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su5 ladiLeague Liverpool-Real Madrid ha raccolto davanti al video 6.090.000 spettatori con uno share del 33.7% (primo tempo a 6.212.000 e il 32.3%, secondo tempo a 5.972.000 e il 35.2%). Su Rai2 Le regole della pazzia ha interessato 821.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha intrattenuto 956.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 656.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Banana Joe totalizza un a.m. di 918.000 spettatori (5.1%). Su La7 Sotto il segno del pericolo ha registrato 467.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 The Princes and the Press – ...

Con il 33,7% di share la finale di Champions League non ha conosciuto rivali. Tutti gli altri risultati del 28 maggio. The Princes and the Press - I segreti dei Windsor ha contato su 154.000 persone (0.8%) Nove: Lady Gucci - La storia di Patrizia Reggiani ha raggranellato 350.000 utenti (1.9%)