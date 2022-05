Telefonata urgente: Alessia Marcuzzi corre in studio | Sostituzione nel palinsesto (Di sabato 28 maggio 2022) Telefonata inaspettata per la conduttrice Alessia Marcuzzi che si prepara a fare il suo ritorno: chiesta la sua collaborazione Il ritorno di Alessia Marcuzzi (Foto ANSA)Alessia Marcuzzi si prepara a fare il suo ritorno ufficiale in televisione ma questa volta in casa della Rai. Dopo l’addio alla Mediaset, arrivato improvvisamente con un post sui social, la conduttrice è quindi pronta a rimettersi in gioco ma questa volta con la rete televisiva di Viale Mazzini. Nel suo futuro sembrerebbero esserci alcuni interessanti progetti ed anche una collaborazione speciale. Il noto volto dello spettacolo italiano è stato ospite di Mara Venier in occasione dello speciale in prima serata dedicato a Domenica In. In diretta la conduttrice ha parlato dei suoi prossimi impegni e con ... Leggi su direttanews (Di sabato 28 maggio 2022)inaspettata per la conduttriceche si prepara a fare il suo ritorno: chiesta la sua collaborazione Il ritorno di(Foto ANSA)si prepara a fare il suo ritorno ufficiale in televisione ma questa volta in casa della Rai. Dopo l’addio alla Mediaset, arrivato improvvisamente con un post sui social, la conduttrice è quindi pronta a rimettersi in gioco ma questa volta con la rete televisiva di Viale Mazzini. Nel suo futuro sembrerebbero esserci alcuni interessanti progetti ed anche una collaborazione speciale. Il noto volto dello spettacolo italiano è stato ospite di Mara Venier in occasione dello speciale in prima serata dedicato a Domenica In. In diretta la conduttrice ha parlato dei suoi prossimi impegni e con ...

Advertising

infoitcultura : Telefonata urgente da Mediaset, Katia Ricciarelli convocata in ufficio: inizia a settembre - el_marrano : Devo fare una telefonata di lavoro urgente e importante ma ora come ora appoggerei la testa in mezzo a un paio di t… - BunnnyLebowski : @BooksChatter @silvanarm @BrownRudnickLLP Ah, grazie. Quella telefonata al 911 di Rocky era molto strana e la sua v… -