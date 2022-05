Milan, quanti nomi sul mercato! Le trattative dalla difesa all’attacco (Di sabato 28 maggio 2022) Il Milan si è laureato campione d’Italia, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato un risultato strepitoso ben al di sopra delle aspettative. I meriti più grandi sono dell’allenatore, ma anche i dirigenti si sono dimostrati di altissimo livello. Sul fronte calciatori Maignan è un top player in porta, così come Theo Hernandez, Tomori e Kalulu in difesa, Tonali a centrocampo e Leao in attacco. La dirigenza è pronta a muoversi, in entrata e uscita, per rinforzare la rosa. Addii certi di Kessie, Romagnoli, Bakayoko e Castillejo. Dubbi su Messias. In entrata sono tanti i nomi valutati dal Milan. In difesa occhi puntati su Bremer, reduce da una stagione eccezionale con il Torino. A centrocampo Asslani dell’Empoli e Renato Sanches del Lille. Nella zona avanzata Asensio del Real Madrid, Zapata ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 28 maggio 2022) Ilsi è laureato campione d’Italia, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato un risultato strepitoso ben al di sopra delle aspettative. I meriti più grandi sono dell’allenatore, ma anche i dirigenti si sono dimostrati di altissimo livello. Sul fronte calciatori Maignan è un top player in porta, così come Theo Hernandez, Tomori e Kalulu in, Tonali a centrocampo e Leao in attacco. La dirigenza è pronta a muoversi, in entrata e uscita, per rinforzare la rosa. Addii certi di Kessie, Romagnoli, Bakayoko e Castillejo. Dubbi su Messias. In entrata sono tanti ivalutati dal. Inocchi puntati su Bremer, reduce da una stagione eccezionale con il Torino. A centrocampo Asslani dell’Empoli e Renato Sanches del Lille. Nella zona avanzata Asensio del Real Madrid, Zapata ...

