LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: ultimi giri per tutti, Foggia appare imbattibile (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.33 Guevara! Secondo posto per l’iberico di Aspar che si porta a 3 decimi da Foggia. Moreira è terzo davanti a Rossi. tutti sono pronti per tornare in azione. 9.32 Mancano meno di 10 minuti alla fine con Guevara che sale in ottava piazza alle spalle di Yamanaka ed Oncu. 9.30 Tanti piloti si fermano in pit lane ad eccezione di Guevara che con pista pulita tenta di salire in classifica 9.27 Dennis Foggia! Impressionante passo per il nostro connazionale che si conferma leader in 1.56.733! Moreira, Rossi e Masià inseguono il #7 di Leopard. 9.26 Migno è al momento a rischio esclusione dal Q2 con il 14mo posto. Foggia, invece, resta il re della sessione. 9.24 Foggia resta al comando della FP3 in 1.56.916. Secondo posto per Moreira ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.33 Guevara! Secondo posto per l’iberico di Aspar che si porta a 3 decimi da. Moreira è terzo davanti a Rossi.sono pronti per tornare in azione. 9.32 Mancano meno di 10 minuti alla fine con Guevara che sale in ottava piazza alle spalle di Yamanaka ed Oncu. 9.30 Tanti piloti si fermano in pit lane ad eccezione di Guevara che con pista pulita tenta di salire in classifica 9.27 Dennis! Impressionante passo per il nostro connazionale che si conferma leader in 1.56.733! Moreira, Rossi e Masià inseguono il #7 di Leopard. 9.26 Migno è al momento a rischio esclusione dal Q2 con il 14mo posto., invece, resta il re della sessione. 9.24resta al comando della FP3 in 1.56.916. Secondo posto per Moreira ...

