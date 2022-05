La Roma vince la Conference League Maestra costringe gli alunni a cantare inno dei giallorossi Genitori infuriati | alunno ‘laziale’ in lacrime VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 28 maggio 2022) La vittoria dellainarriva anche in una scuola elementarena e suscita polemiche. I piccolidella Caterina Usai di, in zona Talenti, come racconta La Repubblica, corredando il testo con un, sarebbero stati costretti a intonare l'della squadra in classe dalla. L'articolo Lalaglideiin...