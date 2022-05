Finale Champions, il fratello di Matip: «Indegni. Gas lacrimogeni sui bambini» (Di sabato 28 maggio 2022) . La testimonianza su quando accaduto Caos e disordini fuori dallo Stade de France prima del fischio d’inizio della Finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. Questa la testimonianza di Marvin Matip, fratello del difensore del Liverpool, ai microfoni di Sky Germania: «L’organizzazione intorno e nello stadio è indegna di una Finale di CL! Usare gas lacrimogeni in aree con bambini e fan non coinvolti è pericoloso!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) . La testimonianza su quando accaduto Caos e disordini fuori dallo Stade de France prima del fischio d’inizio delladitra Liverpool e Real Madrid. Questa la testimonianza di Marvindel difensore del Liverpool, ai microfoni di Sky Germania: «L’organizzazione intorno e nello stadio è indegna di unadi CL! Usare gasin aree cone fan non coinvolti è pericoloso!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

