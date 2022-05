“Erbe del Casaro”, viaggio tra natura e sapori della Valle Brembana (Di sabato 28 maggio 2022) Sabato 28, domenica 29 maggio e da giovedì 2 a domenica 5 giugno, gli undici paesi di Altobrembo (Alta Valle Brembana) ospiteranno la 12esima edizione di Erbe del Casaro, la rassegna dedicata alle Erbe Spontanee e ai Formaggi tipici della Valle Brembana. Le iniziative sono diffuse e prevedono diversi appuntamenti organizzati sul territorio degli undici comuni di Altobrembo (Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta ), portando le famiglie, i grandi e i piccoli a scoprire le bellezze, i sapori e le tradizioni di tutti i piccoli paesi di montagna. Ogni giorno della rassegna sarete accompagnati alla scoperta delle ... Leggi su bergamonews (Di sabato 28 maggio 2022) Sabato 28, domenica 29 maggio e da giovedì 2 a domenica 5 giugno, gli undici paesi di Altobrembo (Alta) ospiteranno la 12esima edizione didel, la rassegna dedicata alleSpontanee e ai Formaggi tipici. Le iniziative sono diffuse e prevedono diversi appuntamenti organizzati sul territorio degli undici comuni di Altobrembo (Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta ), portando le famiglie, i grandi e i piccoli a scoprire le bellezze, ie le tradizioni di tutti i piccoli paesi di montagna. Ogni giornorassegna sarete accompagnati alla scoperta delle ...

