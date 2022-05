Conferenza stampa Florenzi: «Milan come la Nazionale. Con la Macedonia…» (Di sabato 28 maggio 2022) Conferenza stampa Florenzi, l’esterno della Nazionale e del Milan ha parlato dal ritiro di Coverciano. Le dichiarazioni Alessandro Florenzi ha parlato dal ritiro dell’Italia a Coverciano. Milan come L’ITALIA – «Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale che ha vinto l’Europeo. Io lo dicevo da un po’, all’inizio non mi capivano perchè non avevano vissuto quello che ho vissuto io, ma lo senti quando c’è qualcosa e alla fine ho avuto ragione». MIX GIOVANI E MATURI- «In tutte le squadre deve esserci questo mix giusto per creare un gruppo vincente. Al Milan ci sono diversi giovani che diventeranno campioni, ma a volte anche l’esperienza ti aiuta». SENZA ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022), l’esterno dellae delha parlato dal ritiro di Coverciano. Le dichiarazioni Alessandroha parlato dal ritiro dell’Italia a Coverciano.L’ITALIA – «Durante il percorso alho trovato molte analogie tra i rossoneri e lache ha vinto l’Europeo. Io lo dicevo da un po’, all’inizio non mi capivano perchè non avevano vissuto quello che ho vissuto io, ma lo senti quando c’è qualcosa e alla fine ho avuto ragione». MIX GIOVANI E MATURI- «In tutte le squadre deve esserci questo mix giusto per creare un gruppo vincente. Alci sono diversi giovani che diventeranno campioni, ma a volte anche l’esperienza ti aiuta». SENZA ...

