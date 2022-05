A Montecarlo domina la Ferrari | Leclerc altra pole pazzesca Ora demolire la maledizione

(Di sabato 28 maggio 2022) Uno-due, ormai è un mantra. E si ripete anche nel sabato di qualifiche a, dove è ancora laa piazzare l’acuto decisivo per scattare dallaposition con il solito Charles(quinta su sette in stagione, seconda di fila sulla sua pista di casa) e per monopolizzare la prima fila con un reattivo Carlos Sainz che quando c’è da interagire con tratti guidati sa fare la differenza. Ed è uno smacco pesante per la Red Bull, che sbatte contro l’amara realtà di essere più lenta del diretto competitor e sbatte poi sul serio con Perez, che in un sol colpo rovina il suo giro, danneggia pure Sainz e fa un favore a– la cuinon sembrava comunque in discussione – visto che Max Verstappen, che si stava migliorando, è costretto ad alzare ...

Advertising

sportface2016 : Al #MonacoGP domina la #Ferrari: #Leclerc altra pole pazzesca, ora demolire la maledizione in gara - Paolosantagata5 : RT @ilmessaggeroit: Ferrari domina a Montecarlo: le Rosse di Leclerc e Sainz domano le Red Bull - sweets0vl : RT @mult1formula: FRECA | Gara 1 #MonacoGP La FRECA ritorna con un nuovo round, a Montecarlo, venti giorni dopo la gara a Monza. Rivivi… - infoitsport : Ferrari domina a Montecarlo: le Rosse di Leclerc e Sainz domano le Red Bull - wolfsxtar : RT @mult1formula: FRECA | Gara 1 #MonacoGP La FRECA ritorna con un nuovo round, a Montecarlo, venti giorni dopo la gara a Monza. Rivivi… -

Ferrari: le Rosse di Leclerc e Sainz domano le Red Bull Le prove Quinto tempo per l'inglese della McLaren Lando Norris (1'11'849) che si lascia alle spalle il connazionale della ...... vedono in prima posizione la Red Bull di Sergio Perez , chela sessione prendendosi il ...Sainz È dunque terminata anche l'ultima sessione di prove libere in questo fine settimana di,...Uno-due Ferrari, ormai è un mantra. E si ripete anche nel sabato di qualifiche a Montecarlo, dove è ancora la Ferrari a piazzare l’acuto decisivo per scattare dalla pole position con il solito Charles ...Leclerc partirà in prima fila con Sainz. Spaventoso Leclerc, domina le qualifiche del GP di Monaco! A cura di Alessio Morra. Charles Leclerc è in pole position nel Gp di Monaco per il secondo anno con ...