Volley, Nations League: i convocati dell'Italia per la tappa di Ottawa. C'è Giannelli, assenti Michieletto e Zaytsev

L'Italia è pronta per iniziare la propria avventura nella Nations League 2022 di Volley maschile. Il cammino della nostra Nazionale in questa competizione incomincerà a Ottawa (Canada), dove gli azzurri giocherano quattro partire tra il 9 e il 12 giugno. I Campioni d'Europa affronteranno la Francia (Campioni Olimpici), la Polonia (Campioni del Mondo), l'Argentina (bronzo a Tokyo 2020) e il Canada padrone di casa. I nostri portacolori partiranno alla volta del Nord America il prossimo 4 giugno da Roma. Il CT Fefé De Giorgi ha diramato le convocazioni per la Pool in terra canadese, il tecnico avrà a disposizione quattordici giocatori. Spiccano assenze importanti gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l'opposto Ivan Zaytsev, il centrale Simone Anzani, il libero Fabio ...

