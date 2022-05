DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: fuggitivi con 8’20” di vantaggio, rientra in gruppo Pozzovivo (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.43 Siamo in vista dello scollinamento al Passo di Tanamea, 84 km all’arrivo e gruppo lontano 8’15” dai dodici fuggitivi. 14.40 Sembra avere una bella cera Pozzovivo, probabile che non ci siano ragioni fisiche o di condizione alla base del suo piccolo blackout nel tratto di contropendenza. 14.37 Pozzovivo è nella coda del gruppo, fondamentale il lavoro del compagno di squadra Lorenzo Rota. Il 39enne originario di Policoro aveva perso terreno in discesa. 14.34 Complice un tratto di strada favorevole l’uomo di classifica della Intermarché-Wanty-Gobert è quasi rientrato! 14.31 Il gruppo si è ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.43 Siamo in vista dello scollinamento al Passo di Tanamea, 84 km all’arrivo elontano 8’15” dai dodici. 14.40 Sembra avere una bella cera, probabile che non ci siano ragioni fisiche o di condizione alla base del suo piccolo blackout nel tratto di contropendenza. 14.37è nella coda del, fondamentale il lavoro del compagno di squadra Lorenzo Rota. Il 39enne originario di Policoro aveva perso terreno in discesa. 14.34 Complice un tratto di strada favorevole l’uomo di classifica della Intermarché-Wanty-Gobert è quasito! 14.31 Ilsi è ...

