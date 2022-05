Ucraina: telefonata Putin-Draghi, primo contatto dal 30 marzo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il colloquio telefonico di oggi tra Mario Draghi e Vladimir Putin, su iniziativa del premier italiano, come sottolineato dal Cremlino, è il primo contatto con il presidente russo dal 30 marzo scorso. "La chiamo per parlare di pace", esordì Draghi nella telefonata, secondo quanto da lui stesso rivelato. Dopo di allora i rapporti si erano interrotti, con il premier italiano ma anche con gli altri leader europei, in seguito alla scoperta del massacro di Bucha. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il colloquio telefonico di oggi tra Marioe Vladimir, su iniziativa del premier italiano, come sottolineato dal Cremlino, è ilcon il presidente russo dal 30scorso. "La chiamo per parlare di pace", esordìnella, secondo quanto da lui stesso rivelato. Dopo di allora i rapporti si erano interrotti, con il premier italiano ma anche con gli altri leader europei, in seguito alla scoperta del massacro di Bucha.

