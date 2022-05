Mercedes GLE 350 de Coupé - Ecco come va la diesel alla spina

(Di giovedì 26 maggio 2022) Introdotta sul mercatofine del 2019, la-Benz GLE di seconda generazione è una imponente Suv lunga quasi cinque metri e larga più di due. Muscolosa nel frontale e filante nella parte posteriore - specie con questa carrozzeriacon la linea del tetto discendente e il lunotto particolarmente inclinato - è disponibile con una ricca gamma di motori benzina ea sei e otto cilindri, anche elettrificati. A listino, infatti, sono presenti diverse motorizzazioni ibride, mild a 48V o plug-in,per la GLE 350 de da 320 CV protagonista di questo primo contatto. Unica nel panorama automobilistico è la scelta della-Benz di abbinare la propulsione elettrica a un motore turbo, in questo caso un 2.0 da 194 CV, ma i vantaggi sono evidenti fin ...

È stata l'occasione ideale per verificare la percorrenza reale a zero emissioni dei modelli presenti all'evento: Mercedes Classe C 300e station wagon e GLE 350 de. La gamma EQ Power ... Contestualmente, dovrebbe arrivare anche l'aggiornamento della GLE 'classica'. Il restyling della Mercedes GLE Coupé affronta il Nurburgring. Introdotta sul mercato alla fine del 2019, la Mercedes-Benz GLE di seconda generazione è una imponente Suv lunga quasi cinque metri e larga più di due. Muscolosa nel frontale e filante nella parte ... E' una vera e propria 'carica' di ibride con la spina, quella di Mercedes che punta ad una transizione che passa, anche, dall'ibrido plug-in.