Atalanta | annunciate le date del ritrovo e del raduno estivo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Annunciata la data del ritirodell’: la squadra di Gasperini si ritroverà lunedì 11 luglio a Clusone, in Val Seriana Finita la stagione, l’si prepara a tornare in Europa nella prossima, obiettivo che si porranno fin dal giorno del. La società bergamasca ha reso noti i primi impegni della stagione 2022/23 sul suo sito. «La stagione 2022-2023 dell’inizierà ufficialmente la prima settimana di luglio quando i nerazzurri si ritroveranno al Centro Bortolotti di Zingonia dove sosteranno i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. La preparazione dei nerazzurri proseguirà poi, da lunedì 11 a domenica 17 luglio, nel ritiro di Clusone. Dopo due anni di assenza causa l’emergenza Covid-19, l’...

