Vico del Gargano: ottomila euro a fondo perduto per l’apertura di nuovi negozi, attività artigianali ed agricole nella zona di sviluppo commerciale Comune (Di mercoledì 25 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Vico del Gargano: ottomila euro a fondo perduto per l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nella zona di valorizzazione commerciale: il Comune di Vico del Gargano, con apposito bando, ha dato seguito a quanto aveva annunciato. Chi aprirà una nuova attività nell’area definita dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23.5.2022, potrà ottenere 8mila euro da impiegare a sostegno della propria iniziativa. Le attività a cui sarà assegnato il contributo dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 25 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso daldidelper l’avvio di nuovecommerciali,di valorizzazione: ildidel, con apposito bando, ha dato seguito a quanto aveva annunciato. Chi aprirà una nuovanell’area definita dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23.5.2022, potrà ottenere 8milada impiegare a sostegno della propria iniziativa. Lea cui sarà assegnato il contributo dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla ...

Advertising

NoiNotizie : Vico del Gargano (#Foggia): ottomila euro a fondo perduto per l'apertura di nuovi negozi, attività artigianali ed a… - TV7Benevento : Giovedì 25 maggio dalle ore 20 saranno chiusi Vico Noce e l’area di S. Sofia per consentire le riprese del lungomet… - StabiaChannel : #Cultura #Vico Equense - Giornata Mondiale del Gioco: cultura, giochi e artisti di strada LEGGI LA NEWS:… - ubikfoggia : RT @FoggiaCittaAper: Il Cuore di #Foggia: a Vico del Gargano un contenitore gigante per raccogliere i tappi di plastica. Per l'installazion… - MarcoTroiano8 : RT @FoggiaCittaAper: Il Cuore di #Foggia: a Vico del Gargano un contenitore gigante per raccogliere i tappi di plastica. Per l'installazion… -