Roma-Feyenoord, Alisson carica i giallorossi: “Forza ragazzi, sono sicuro che vincerete” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il portiere del Liverpool Alisson Becker, che in passato ha vestito la maglia della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Conference League. I giallorossi di Mourinho affronteranno il Feyenoord a Tirana ed il brasiliano ha rivelato che farà il tifo per loro: “Sarebbe bellissimo festeggiare Champions con il Liverpool e Conference con la Roma. In bocca al lupo alla Roma, sono sicuro che sarà una grande gara e che vinceremo. Io sono un tifoso in più“. Alisson è poi tornato sulla sua esperienza nella Capitale: “Purtroppo non ho vinto nessun titolo e questo mi dispiace. Ma io e la famiglia amiamo Roma. I tifosi sono meravigliosi“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il portiere del LiverpoolBecker, che in passato ha vestito la maglia della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Conference League. Idi Mourinho affronteranno ila Tirana ed il brasiliano ha rivelato che farà il tifo per loro: “Sarebbe bellissimo festeggiare Champions con il Liverpool e Conference con la. In bocca al lupo allache sarà una grande gara e che vinceremo. Ioun tifoso in più“.è poi tornato sulla sua esperienza nella Capitale: “Purtroppo non ho vinto nessun titolo e questo mi dispiace. Ma io e la famiglia amiamo. I tifosimeravigliosi“. SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : ?? SOLD OUT ?? ??? All'Olimpico questa sera batteranno 50.000 cuori giallorossi! ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? Cancelli a… - InfoAtac : #info #atac +++ATTENZIONE Roma-Feyenoord - su richiesta di @Roma il comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezz… - cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #RomaFeyenoord, le probabili formazioni della finale di #ConferenceLeague: ancora un dubbio per #Mourinho - Epid3mic : RT @MattePensaUnPo: Retwitta anche tu quest'immagine portafortuna per la partita di stasera. #RomaFeyenoord #UECLfinal #Roma #Tirana #sal… -