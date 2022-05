Lite furiosa tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni a Pomeriggio 5 | “Hai barato”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 maggio 2022)ieri si sono scontrate molto duramente nel salotto di5. Barbara D’Urso ha invitato anche il marito della sportiva, Clemente Russo per chiarire quanto accaduto. L’uomo ha dichiarato di non avere nessun problema contro l’opinionista dell’Isola dei Famosi 16, ma è la moglie piuttosto che c’è rimasta molto male per le frasi dette dall’ex parlamentare. Leggi anche: Dove vedere la replica diaccusa: “Mi hai accusata di essere una donna aggressiva” L’annosa questione trasembra non finire mai. Fin dal suo arrivo in Italia la ...