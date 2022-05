Advertising

occhio_notizie : Un anno e sei mesi per omicidio colposo per Paolo Canellini - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Bologna, bimbo ucciso da carro di Carnevale: condannato l'allestitore #marcopasquini #bologna - MediasetTgcom24 : Bologna, bimbo ucciso da carro di Carnevale: condannato l'allestitore #marcopasquini #bologna… - 24emilia : Bologna. Bimbo morì travolto durante la sfilata di Carnevale: condannato il proprietario del carro… - TgrRai : Condannato per omicidio colposo l'allestitore del carro di carnevale da cui cadde Gianlorenzo, il bimbo di due anni… -

commenta Arriva la prima condanna per la morte di Gianlorenzo Manchisi , il bambino di due anni travolto e ucciso da un carro di Carnevale il 5 marzo 2019 in una sfilata nel centro storico di: il gup ha stabilito un anno e sei mesi in rito abbreviato per il proprietario e allestitore di quel carro, Paolo Canellin i. Disposte anche provvisionali di 300mila euro a favore del padre e ...... il bambino di due anni e mezzo caduto e poi travolto da un carro di Carnevale durante la sfilata del 5 marzo del 2019 in via Indipendenza, nel centro di. Il, gravemente ferito, morì il ...Arriva la prima condanna per la morte di Gianlorenzo Manchisi, il bambino di due anni travolto e ucciso da un carro di Carnevale il 5 marzo 2019 in una sfilata nel centro storico di Bologna: il gup ha ...Il bambino di due anni il 5 marzo del 2019 era sul mezzo, cadde e venne travolto: un anno e sei mesi per omicidio colposo. A ottobre l’udienza della madre ...