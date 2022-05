Boiler Summer Cup, ecco cos’è la nuova “vergognosa” sfida su TikTok che fa body shaming sulle ragazze (Di mercoledì 25 maggio 2022) La challenge consiste nell’adescare in discoteca giovani curvy. Maggiore è il peso della ragazza, più alto è il punteggio. Indignazione sui social Leggi su lastampa (Di mercoledì 25 maggio 2022) La challenge consiste nell’adescare in discoteca giovani curvy. Maggiore è il peso della ragazza, più alto è il punteggio. Indignazione sui social

flavxlou : RT @coma_girl: Pare che su tik tok a giugno partirà la Boiler summer cup, una challenge in cui i ragazzi si sfideranno a chi si fa la ragaz… - iam_kekkaa : RT @coma_girl: Pare che su tik tok a giugno partirà la Boiler summer cup, una challenge in cui i ragazzi si sfideranno a chi si fa la ragaz… - romvantic : RT @coma_girl: Pare che su tik tok a giugno partirà la Boiler summer cup, una challenge in cui i ragazzi si sfideranno a chi si fa la ragaz… - mareverywhere : RT @sonobellella_: c'è seriamente qualche ragazzo che fa la 'boiler summer cup'???? ditemi di no vi prego, mi fate schifo - Alessialovesf1 : RT @imcleopatra__: i ragazzi che si vendicano della hot girl summer creando una sfida chiamata 'boiler Summer Cup' e poi dicono a noi donne… -

Boiler Summer Cup, ecco cos'è la nuova "vergognosa" sfida su TikTok che fa body shaming sulle ragazze Bullismo, body shaming, misogenia. La nuova sfida lanciata su TikTok, la "Boiler summer cup" è l'esempio perfetto di come non dovrebbero mai essere usati i social. La challenge, definita da molti "vergognosa", consiste nell'adescare in discoteca ragazze curvy. Maggiore è il peso della ragazza, più alto è il punteggio.