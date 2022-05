Giovanni Falcone: vita privata, biografia, carriera, chi era, morte, moglie, figli e curiosità sul magistrato (Di martedì 24 maggio 2022) Chi era Giovanni Falcone nella vita privata e quanto ne sappiamo in proposito? Sono trascorsi esattamente 30 anni dalla Strage di Capaci, in cui il magistrato perse la vita insieme alla moglie e tre ragazzi della scorta, ma sembra ieri. Quel terribile evento ha segnato profondamente e per sempre la storia del nostro Paese, portando via uno dei nostri uomini migliori, sempre coraggiosamente in prima linea contro Cosa Nostra. Però i grandi, si sa, non se ne vanno mai davvero e la morte finisce solo per amplificarne l’esempio ed il messaggio. Le idee di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, il collega ed amico fraterno che ne condivise la sorte solo due mesi dopo, continuano a “camminare sulle nostre gambe”. La figura ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 24 maggio 2022) Chi eranellae quanto ne sappiamo in proposito? Sono trascorsi esattamente 30 anni dalla Strage di Capaci, in cui ilperse lainsieme allae tre ragazzi della scorta, ma sembra ieri. Quel terribile evento ha segnato profondamente e per sempre la storia del nostro Paese, portando via uno dei nostri uomini migliori, sempre coraggiosamente in prima linea contro Cosa Nostra. Però i grandi, si sa, non se ne vanno mai davvero e lafinisce solo per amplificarne l’esempio ed il messaggio. Le idee die di Paolo Borsellino, il collega ed amico fraterno che ne condivise la sorte solo due mesi dopo, continuano a “camminare sulle nostre gambe”. La figura ...

